Jury tagt in Düsseldorf Sieben Finalisten für den Opern-Neubau

Auf dem Weg zu einem neuen Düsseldorfer Opernhaus wird der nächste wichtige Schritt vorbereitet. Am Donnerstag und Freitag hat eine Jury aus externen Experten, Verwaltungsleuten und Politikern die Vorschläge von 20 Teams begutachtet. Bei dem Ideenwettbewerb zum Standort der neuen Oper ging es noch nicht um die endgültige Gestaltung des Kulturbaus, sondern die Frage, ob sich das geforderte Programm an den beiden Standorten umsetzen lässt. Die Antwort vorweg: Dies ist möglich, auch am heutigen Standort der Oper an der Heinrich-Heine-Allee, der als besonders beengt gilt. Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs stellt Oberbürgermeister Stephan Keller offiziell am kommenden Mittwoch vor.