Standorte der Stadtsparkasse : Sieben Filialen der Stadtsparkasse öffnen wieder

Düsseldorf Allerdings bleiben auch noch eine ganze Reihe von Filialen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. 18 von 31 Geschäftsstellen sind nun in Düsseldorf geöffnet. Vorstand will weiter mit „Umsicht“ vorgehen.

(ale) Die Stadtsparkasse öffnet ab Freitag einige der zu Beginn der Corona-Pandemie am 18. März geschlossenen Filialen wieder – und zwar an den Standorten in Düsseltal (Rethelstraße 171), in Rath (Westfalenstraße 20), in Unterbilk (Bilker Allee 77), in Oberbilk (Bogenstraße 39), in Wersten (Kölner Landstraße 172), in Grafenberg (Grafenberger Allee 402), in Garath (Peter-Behrens-Straße 113). Die Öffnungszeiten lauten wie folgt: Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr; am Freitag von 9 Uhr bis 13 Uhr.