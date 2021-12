Sicherheitskonzept in Düsseldorf : Die Altstadt ist keine Großveranstaltung

Polizei auf Streife in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Meinung Düsseldorf Diskussionen um die Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt führen schnell zu rigorosen Vorschlägen – doch in einer Stadt, in der sie umgesetzt würden, will niemand ernsthaft leben.