Sicherheitsgipfel im Rathaus : „Bäder-Aufsicht darf nicht kapitulieren“

Düsseldorf Am Donnerstag treffen sich Polizei, Bädergesellschaft, Jugend- und Migrationsamt, um über Konsequenzen aus dem Chaos im Rheinbad zu beraten. Das Bad dürfe nicht der Anarchie anheim gegeben werden, sagt der Rathaus-Chef. Andere Städte setzen bereits Sicherheitsdienste ein.

Das Chaos im Schwimmbad wird Thema im Stadtrat am Donnerstag. Die FDP stellte am Dienstagmorgen eine Anfrage. Sie will wissen, „ob die Provokationen der jungen Männer am Samstag und am Sonntag im Rheinbad spontane oder geplante Aktionen waren“ und welche Maßnahmen Verwaltung und Bädergesellschaft ergreifen, um solche Vorfälle zu verhindern. Für die FDP gelte der Grundsatz von Kant „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“. Durch die Vorfälle im Rheinbad werde die Freiheit von Tausenden auf einen entspannten Besuch in einem Düsseldorfer Freibad massiv eingeschränkt. „Das wollen wir nicht dulden.“ Auch die CDU hakt nach. Sie will wissen, wie sichergestellt werden kann, dass bereits auffällig gewordene Unruhestifter keinen Zutritt mehr in Düsseldorfer Bädern erhalten. Sie fragt zudem, ob es sinnvoll wäre, eine maximal verkraftbare Besucheranzahl für die einzelnen Bäder zu definieren, „und wo lägen die Kapazitätsgrenzen?“. Besonders kritisch sei laut CDU zu sehen, „dass hier aus der Anonymität der Masse heraus agiert wird und die Schwimmmeister nicht mehr als Respektpersonen anerkannt werden“. Ebenso gehe es Polizistinnen und Polizisten, die angepöbelt und provoziert würden. Es sei dringender Handlungsbedarf gegeben.