Sicherheit in Düsseldorf : Waffenverbotszone in der Altstadt wird verlängert

Ende vergangenen Jahres hat NRW-Innenminister Herbert Reul das erste Schild aufgehängt, das auf die Waffenverbotszone in der Altstadt hinweist. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Projekt "Sicherheit in der Innenstadt" in Düsseldorf umfasst unter anderem auch die Waffenverbotszone in der Altstadt. Die bis Mitte Oktober befristeten Maßnahmen wurden nun um mehr als ein Jahr verlängert.

Mit dem gemeinsamen Projekt „Sicherheit in der Innenstadt“ von Stadt und Polizei soll die Situation im Bereich um die Düsseldorfer Altstadt weiter verbessert werden. Die auch vom NRW-Innenministerium unterstützten Maßnahmen wurden jetzt um mehr als ein Jahr bis Ende Oktober 2023 verlängert. Dazu gehört unter anderem auch die Waffenverbotszone in der Altstadt.

„Wir arbeiten strategisch im Schulterschluss von Stadt und Polizei, um gegen Problemgruppen in der Innenstadt vorzugehen“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller. Daher freue er sich über die Fortführung des Projekts.

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, da in Düsseldorf an Wochenenden oder vor Feiertagen vermehrt störende und gewaltbereite Personen auffallen. Es handelt sich vorwiegend um junge Männer mit auswärtigem Wohnsitz, die in Innenstadt, Altstadt oder ans Rheinufer kommen.

Polizei und Ordnungsamt verzeichnen eine Zunahme von Provokationen, Beleidigungen und Konflikten der Gruppen untereinander und gegenüber Dritten. Auch ein Verlust von Respekt gegenüber Ordnungs- und Sicherheitskräften und eine erhebliche Steigerung von Gewalt gegenüber diesen ist festzustellen.

In der Düsseldorfer Altstadt besteht seit Dezember 2021 ein Waffenverbot. Es gilt an Wochenenden von 18 bis 8 Uhr sowie entsprechend vor und an Feiertagen innerhalb der Woche. Seit Einführung wurden 170 Waffen festgestellt. Die Einsatzkräfte führen regelmäßig Kontrollen durch. Darüber hinaus wurden größere Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Allein auf den Zeitraum Mai bis September entfielen 4047 Kontrollen.

Ein weiterer Bestandteil des Konzepts ist der Einsatz von Streetworkern in der Altstadt. Bis zu drei Teams aus jeweils zwei Mitarbeitenden suchen dabei etwa die häufig von Jugendlichen frequentierte Rheinuferpromenade, die Freitreppe am Burgplatz oder den Apollo-Platz auf und kommen mit jungen Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch.

Für Anfang 2023 ist geplant, die Beleuchtung an Orten wie etwa dem Grabbeplatz, dem Bolker Stern oder dem Alten Hafen zu optimieren. Zum Einsatz kommen dann Straßenlaternen, die sich dimmen lassen und deren Intensität die Polizei bei Bedarf verstärken kann.

Teil des Projektes ist auch die im Juli am Rathausufer eröffnete Gemeinsame Anlaufstelle von Landeshauptstadt Düsseldorf und Polizei. Diese wird an Wochenenden und vor Feiertagen genutzt und ist durch ihre strategisch günstige Lage am Rheinufer Ausgangspunkt für gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungs- und Servicedienst (OSD).

Das Projekt war zunächst bis zum 16. Oktober 2022 geplant und wurde jetzt verlängert.

(csr)