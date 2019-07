Sicherheit in Düsseldorf : 746 Bäume werden gefällt

Düsseldorf Immer mehr Bäume sind wegen der Klimaveränderungen geschwächt und werden zum Sicherheitsrisiko. Die Fällarbeiten werden Anfang August beginnen und spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Klimaveränderungen und Wassermangel sind Gründe dafür, dass immer mehr Bäume in Düsseldorf geschwächt und damit anfälliger für Krankheiten und Schädlinge werden. Schon wegen des trockenen Sommers im vergangenen Jahr leiden sie unter "Trockenstress". Zusätzlich nimmt die Bildung von Trocken- und Totholz in den Baumkronen zu, was gefährlich werden kann. So müssen nun nach Kontrollen des Gartenamts insgesamt 746 Bäume in den nächsten Monaten gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.