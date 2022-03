Debatte um Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt : „Wir haben die Situation unterschätzt“

Düsseldorf Bei einer Debatte zur Sicherheit in der Altstadt tauschten sich Vertreter von Stadt, Politik, und Polizei über die aktuelle Situation aus. Eingeladen hatten die Düsseldorfer Jonges. „Wir brauchen einen langen Atem“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sagte, er mache sich jede Woche Sorgen um die Lage in der Altstadt – und erwarte das eigentlich auch von einem Polizeipräsidenten. Er habe aber Zweifel, dass das in Düsseldorf so sei. Für die Zukunft kündigte er eine Reihe von Maßnahmen an: „Wir haben die Situation unterschätzt“, sagte Keller. „Wir brauchen einen wirklich langen Atem. Aber den haben wir.“ Es seien vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund, im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die in Gruppen auftreten und gewaltbereit sind, sagte Keller. Die meisten von ihnen reisen aus dem Umland an; ob es dahinter organisierte Strukturen gibt, sei nicht sicher. „Aber es scheint so zu sein.“ Diese Entwicklung lasse sich auch in anderen Städten beobachten, in Düsseldorf aber passiere es auf dem „Präsentierteller“, so Keller.