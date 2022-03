Debatte um Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt : „Wir brauchen einen richtig langen Atem“

Thorsten Fleiß (v.l.), Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moritz Döbler, Annette Klinke, Stephan Keller und Sebastian Juli. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bei einer Debatte zur Sicherheit in der Altstadt tauschten sich Vertreter von Stadt, Politik, und Polizei über die aktuelle Situation aus. Eingeladen hatten die Düsseldorfer Jonges.

Die Frage nach der Sicherheit in der Altstadt ist durch das Karnevalswochenende wieder stark in den Fokus gerückt. Beim Sicherheitsgipfel „Zurück zu einer sicheren Altstadt“ auf Einladung der Düsseldorfer Jonges haben Vertreter der Stadt und aus der Politik über die Veränderung und die aktuelle Lage der Altstadt diskutiert, moderiert von Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sagte, er mache sich jede Woche Sorgen um die Lage in der Altstadt – und erwarte das eigentlich auch von einem Polizeipräsidenten. Er habe aber Zweifel, dass das in Düsseldorf so sei. Für die Zukunft kündigte er eine Reihe von Maßnahmen an: „Ich fürchte - und das habe ich persönlich auch ein wenig unterschätzt - wir brauchen einen richtig langen Atem.

Info Viele Fälle von Körperverletzung Statistik In der Altstadt wurden 2020 insgesamt 4361 Straftaten registriert, davon wurden mit 2304 Taten nur gut 53 Prozent aufgeklärt. Die größte Deliktgruppe waren verschiedene Grade der Körperverletzung, insgesamt rund 1050 Fälle. Maßnahmen Die Polizei setzt unter anderem auf bessere Beleuchtung und mehr Videoüberwachung.

Es seien vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund, im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die in Gruppen auftreten und gewaltbereit sind, sagte Keller. Die meisten von ihnen reisen aus dem Umland an; ob es dahinter organisierte Strukturen gibt, sei nicht sicher. „Aber es scheint so zu sein.“ Diese Entwicklung lasse sich auch in anderen Städten beobachten, in Düsseldorf aber passiere es auf dem „Präsentierteller“, so Keller.

Die vergangenen Karnevalstage hatten den Blick erneut auf die Situation in der Altstadt gelenkt, wo sich Tausende vor allem junge Leute zum Feiern jenseits der Gaststätten und Lokale trafen. Am Sonntag und am Montag kam es zu Messerattacken, bei denen mehrere Personen schwer verletzt wurden. Zwei Verdächtige haben sich inzwischen der Polizei gestellt. Polizei und Ordnungsdienst berichteten auch von einer aggressiven Grundstimmung und Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften.

Das Wochenende sei in dieser Form eine Ausnahme gewesen, sagte Thorsten Fleiß, Leiter der Polizeiinspektion Mitte. Karneval habe viele Menschen angezogen – viele verkleidete Jecken, aber eben auch viele, die das Geschehen stören wollten. Problematisch sei die Konzentration auf dem Burgplatz gewesen, die sich ohne Rosenmontagszug und Karnevalsfeiern entwickelt habe. Die große Anzahl der Besucher habe alle überrascht, sagte Fleiß. Die Polizei wollte zukünftig auch mit mobiler Videoüberwachung arbeiten, um neue Brennpunkte schnell beobachten zu können.

Sebastian Juli, Vizebaas der Düsseldorfer Jonges, sprach von einer „neuen Qualität“. Der Heimatverein regte an, die Stadt müsse das Partyviertel wie eine Großveranstaltung behandeln und dazu unter anderem ein Sicherheitskonzept erarbeiten, das auch private Sicherheitsdienste einschließt. Diesen Vorschlag wiegelte Keller ab: Einen Abend in der Altstadt könne man nicht mit einer Großveranstaltung vergleichen. Zudem würden die Konzepte keine Maßnahmen beinhalten, die Messerattacken verhindern. Auch ein Alkoholverkaufsverbot in den Kiosken nach 22 Uhr befürworten die Jonges. „Das wäre hilfreich“, sagte auch OB Keller, der die juristische Umsetzbarkeit jedoch anzweifelt. Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke (Grüne) schlug vor, das Alkoholverkaufsverbot in einem Pilotprojekt ein Jahr lang zu testen. Als prinzipiell sinnvoll bezeichnete Keller den Vorschlag, den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) nachts länger arbeiten zu lassen: „Dazu bräuchten wir aber mehr Leute.“ Private Sicherheitsdienste wären aus seiner Sicht hingegen „ein Klotz am Bein von Polizei und OSD“.