Shukry Na’amnieh ist nicht nur Biochemiker, Gastronom und Buchautor Stets aufs Neue erfolgreich

Aber sein größtes Projekt ist nicht die Gastronomie, sondern seit 2015 die nachhaltige Zucht von Thunfischen. Wegen Überfischung gelten viele Thunfischarten als vom Aussterben bedroht oder zumindest als stark gefährdet. „Ich hatte damals davon gehört, dass Wissenschaftler an Konzepten für eine nachhaltige Zucht von Blauflossenthunfischen arbeiteten – das interessierte mich, und so habe ich gemeinsam mit einem Team aus der Uni Düsseldorf Tuna Tech gegründet“, so Na’amnieh. Das Unternehmen forscht in Düsseldorf, die Thunfischzucht wurde auf Malta etabliert und in Ägypten wurden Thunfischfarmen eingerichtet. Diese nachhaltig gezüchteten Fische werden übrigens hauptsächlich nach Japan verkauft.