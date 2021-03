Für wenige Stunden war ganz normales Shopping in NRW und somit auch in Düsseldorf möglich. Das Oberverwaltungsgericht hatte Kundenbegrenzung pro Quadratmeter und das Erfordernis der Terminbuchung außer Kraft gesetzt. Dann hat die Landesregierung die Regelung leicht verändert wieder in Kraft gesetzt. Wie die Geschäfte in Düsseldorf darauf in den wenigen Stunden reagiert haben, zeigt unser Rundgang durch die City.