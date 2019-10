Kostenpflichtiger Inhalt: Shopping in Düsseldorf : Noch drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr

So voll war es beim verkaufsoffenen Sonntag im Januar zur Messe Boot – zu dieser Messe gibt es 2020 wohl keine Sonntagsöffnung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf An diesem Sonntag kann man anlässlich der „K“-Messe in der Stadtmitte einkaufen. Klagen von Verdi gab es im ganzen Jahr nicht. Für das kommende Jahr sollen in Düsseldorf wieder zwölf Termine für Sonntagsöffnungen geplant sein – auch wieder zu bekannten Messen.