Shopping in Düsseldorf : Handel setzt auf die Einkaufstage vor dem Fest

Trotz Demo und 2G-Regel war am Samstag mehr los als erwartet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Aufgrund der 2G-Beschränkungen fehlt dem Handel in Düsseldorf ein Teil der Kundschaft. Dennoch waren die Geschäfte am Wochenende gut besucht.

Von Tino Hermanns

Vor dem vierten Adventswochenende hatte der Einzelhandel in Sachen Weihnachtsgeschäft viele Befürchtungen – dann wurde es aber auch in Düsseldorf trotz zeitgleich stattfindender Demonstrationen und Verkehrsstaus voller als gedacht. An den Eingängen zu den Geschäften habe es laut Handelsverband meist keine Diskussionen über die 2G-Regel gegeben, nach der nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben.

Für den Zeit- und Personalaufwand der Kontrollen beklagen die Händler allerdings hohe Kosten. „Nach einem verhaltenen Anlauf am Morgen meldeten die Händler eine höhere Frequenz durch die Kunden im Vergleich zu den ersten Adventswochenenden“, sagte Björn Musiol vom Handelsverband Rheinland.

In Düsseldorf waren wieder viele Niederländer zu Gast, die meisten ahnten da noch nicht, dass in ihrem Heimatland die Geschäfte einen Monat lang komplett schließen müssen. Glühwein-Verkäuferin Jessica Engels ist froh, dass ihre Mutter aus den Niederlanden kommt. So hat sie einiges von der Sprache der Nachbarn mitbekommen. „Das hilft“, sagt sie lächelnd.

Engels ist am Glühweinstand im „Heimatdörfchen“ auf dem Burgplatz beschäftigt – am Wochenende wurde das Heißgetränk meist auf Niederländisch bestellt. „An den Wochentagen ist aber tagsüber nicht viel los“, sagt „Heimatdörfchen“-Betreiber Martin Wilms. „Deshalb haben wir unsere Öffnungszeiten auch angepasst und machen unter der Woche erst um 15 Uhr auf.“

Geraldine Schmid bietet in ihrem Stand der Brezelbäckerei Bossle täglich ab 11 Uhr frisch Gebackenes feil und langweilt sich manchmal. „Ich bin seit mehr als 15 Jahren immer auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Mit Vor-Corona-Zeiten hat es in diesem Jahr aber nichts zu tun“, sagt Schmid. „Aber ich bin ja froh, dass wir überhaupt den Weihnachtsmarkt beschicken dürfen.“ Sie hat das Problem des mangelnden Menschenandrangs lokalisiert. „Früher kamen die Touristen aus England, China, Schweden, Japan, einfach von überall her. Jetzt kommen ein paar Busse aus den Niederlanden und Belgien, aber das war es auch schon“, so Schmid.

„Es ist nichts los, es ist tote Hose“, sagt auch der Inhaber des Düsseldorfer Uhrenservices, Moha Sartipi. „Ich bin sehr unglücklich mit dem Weihnachtsgeschäft. Die Frequenz im Laden ist deutlich zurück gegangen, das macht sich direkt bei meinem Umsatz bemerkbar.“ Er hofft auf bessere Zeiten und dass die Menschen nicht mehr so viel im Internet einkaufen. Dafür plant er demnächst aber einen neuen Service anzubieten. „Wenn die Leute mit ihren kaputten Uhren nicht mehr zu mir in den Laden kommen, komme ich zu ihnen, um die Uhren abzuholen“, sagt Sartipi.