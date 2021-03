Auf der Ackerstraße in Flingern ist der Verkauf gut angelaufen. Fàtima Hollstein hat ihre Butik dort seit 16 Jahren und viele Stammkundinnen. Manchmal kommen auch Männer, gerade macht Mike Dübbers einen Termin für Dienstag aus. Er will ein Geschenk für seine Partnerin kaufen, „ich denke an Schmuck von Jana König“.