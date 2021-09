Autoverkauf in Düsseldorf : Shop für E-Auto E-Go in den Schadow Arkaden

Das neue E-Go-Modell gibt es in den Schadow Arkaden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Aachener Hersteller setzt auf den Standort in der Innenstadt. Das Auto muss nicht unbedingt aufgeladen werden, auch ein Batteriewechsel ist möglich.

(ale) Der Aachener Automobilhersteller „Next.e.GO Mobile SE“ hat am Samstag einen Shop in den Schadow Arkaden, die zur Rheinische Post Mediengruppe gehören, eröffnet. Gleich rechts neben der Kasse des Theaters an der Kö ist das neue Modell E-Go „Life“ zu besichtigen. Auch Probefahrten sind mit zwei in der Tiefgarage abgestellten Modellen möglich. Buchungen im Geschäft oder über eine Online-Plattform (e-go-düsseldorf.com).

Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender des Unternehmens, betont die Bedeutung des Standorts. „im Herzen einer europäischen Mode- und Lifestyle-Metropole. Das passt zu unserem Auto, das für einen urbanen Lebensstil entwickelt wurde.“ Der Aluminium-Rahmen soll für eine lange Lebensdauer sorgen, die Polymer-Außenhaut besonders widerstandsfähig sein. Außerdem sei das E-Auto (Startpreis Special Edition Next: 26.560 Euro, abzüglich Umweltprämie in Höhe von 9750 Euro) nachhaltiger als andere Konkurrenzprodukte, da auf eine kleine Batterie gesetzt werde. Zwar liege die Reichweit so nur zwischen 120 und 180 Kilometern, aber dafür sei es möglich, die Batterie bei einer Servicestation wechseln zu lassen (20 bis 30 Minuten), statt sie aufzuladen. Wo das in Düsseldorf möglich sein wird, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Die Produktion bei E-Go ist erst im Juli wieder angelaufen. Zuvor war das Unternehmen in die Insolvenz gerutscht. Gründer ist Günther Schuh, Hochschulprofessor an der RWTH Aachen, der nun keine Ämter mehr im Unternehmen hat. Neuer Investor ist die niederländische Private-Equity-Gesellschaft ND Industrial Investments, die das Unternehmen gemeinsam mit Günther Schuh und dessen Team aus der Insolvenz herausgekauft hatte.

Das Unternehmen aus Aachen setzt einen Trend fort, der sich seit ein paar Jahren abzeichnet. Mehr und mehr Elektro-Autohersteller setzen auf Präsentationsflächen in der City. Tesla war etwa längere Zeit im Kö-Bogen, Polestar ist an der Berliner Allee zu finden.

(ale)