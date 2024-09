Schuhmesse Shoes in Düsseldorf Schuhbranche kämpft mit großen Herausforderungen

Die Moderatorin und erfolgreiche Unternehmerin trägt Sneaker zum Sport, zum Kleid oder zum Zweiteiler. Am liebsten in Farbe. So auch bei ihrem Auftritt auf der Bühne in der Alten Schmiedehallen auf dem Areal Böhler an der Grenze zu Meerbusch. Als Markenbotschafterin des vor 75 Jahren in Langenfeld gegründeten Schuhherstellers Ara plauderte Frauke Ludowig im „Ladies Talk“ mit Ulrike Kähler, Chefin des 75 Jahre alten Messe-Veranstalters Igedo, über etliche Gemeinsamkeiten: Beide sind 60 geworden, beide seit Jahrzehnten im Business und beiden pflegen eine unverkennbare Leidenschaft für Mode von Kopf bis Fuß.