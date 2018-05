Düsseldorf : Shisha-Bar verstößt gegen mehrere Vorschriften

Düsseldorf Wegen Verstößen gegen das Jugendschutz- und das Nichtraucherschutzgesetz ist der Inhaber einer Shisha-Bar in Oberbilk gleich mehrfach aufgefallen. Dabei wurde es dem Mann zum Verhängnis, dass ihm nach dem ersten Verstoß im März ein Bescheid wegen einer falsch angegebenen Adresse nicht zugestellt hatte werden können. Denn daraufhin gingen die Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am vergangenen Freitag, 18. Mai, erneut zu einer Nachkontrolle in die Bar, wie jetzt mitgeteilt wurde.

Vor Ort fielen den städtischen Ordnungshütern dann ein weiteres Mal drei Minderjährige auf, die dort Tabak in einer Shisha rauchten. Ein Mitarbeiter in der Bar habe zwar noch versucht, den Vorfall zu vertuschen, hieß es in der Mitteilung. Doch die Minderjährigen (17 und 16 Jahre alt) gaben bei der Befragung durch die OSD-Mitarbeiter zu, dass sie im Innenraum der Bar Shisha geraucht hatten.

Der Inhaber wurde nochmals eindringlich auf die Verstöße gegen das Nichtraucher- und das Jugendschutzgesetz hingewiesen. Den Betreiber erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro.

