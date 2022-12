Nach Vorfall in Düsseldorf Sharing-Station nach Vandalismus wieder geöffnet

Der Vorfall ist bislang in Düsseldorf einmalig. Die Station an der Tußmannstraße war erst im Oktober auf drei Parkplätzen vor den Häusern Tußmannstraße 113 und 115 eingerichtet worden. Sie befand sich zuvor in einem Hinterhof an der Yorckstraße, dort war aber zu wenig Platz. „Die Nachfrage im Stadtteil ist da, deswegen wollten wir erweitern“, so Nina Berkele, die das Düsseldorf-Geschäft von Cambio leitet.