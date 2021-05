Carsharing in Düsseldorf : Share Now hält am aktuellen Geschäftsgebiet fest

Aus Drive Now und Car2Go wurde vor einiger Zeit Share Now. Foto: Share Now

Düsseldorf Die BWM-Daimler-Tochter plant derzeit keine Erweiterung, weil etwa im Düsseldorfer Norden die Voraussetzungen für Carsharing nicht gegeben sind.

Von Hendrik Gaasterland

Share Now ist unter den Carsharing-Anbietern Marktführer. CDU-Ratsherr Marcus Münter aus Rath fragt sich aber, warum das Geschäftsgebiet der Tochter von BMW und Daimler im Düsseldorfer Norden nicht größer ist. Wenn Share Now in weniger dicht besiedelten Stadtteilen nicht vertreten ist, dies ist etwa in Angermund, Wittlaer, Kaiserswerth und Hubbelrath der Fall, sei das teilweise nachvollziehbar. Doch warum nicht in den zentraleren Siedlungsgebieten in Unterrath und Rath, am ISS Dome und rund um den Flughafenbahnhof?

Münter wünscht sich, dass die Lücken bald geschlossen werden. Aber wie eine Share-Now-Sprecherin mitteilt, ist aktuell keine Erweiterung des Geschäftsgebietes geplant. Der Flughafenbahnhof war vor einigen Jahren Teil des Geschäftsgebietes von Share Now. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass der Betrieb von zwei Standorten in unmittelbarer Nähe – Flughafenbahnhof und Terminal – am Airport nicht zielführend sei. Da der Flughafenbahnhof mit dem Skytrain bereits sehr gut mit dem Terminal verbunden sei, habe sich Share Now für die Parkmöglichkeiten am Terminal entschieden. „So haben unsere Kunden einen kürzeren Weg zum Flughafenterminal, können aber dank des Skytrains auch den Flughafenbahnhof noch bequem erreichen“, sagt die Sprecherin.

Am ISS Dome sei Share Now nicht vertreten, weil die Halle von reinen Gewerbe- und Industrieflächen umgeben ist. Wie bei Stadtteilen, die zu großen Teilen reine Wohngebiete mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte sind, seien dort nicht die Voraussetzungen für ein Carsharing-Gebiet gegeben. Das Prinzip des Carsharing ohne feste Mietstationen funktioniere dann am besten, wenn die Fahrzeuge häufig angemietet und dadurch in Bewegung blieben. Wie die Sprecherin sagt, seien mehrere Faktoren wichtig, um einen erfolgreichen Standort in einer Stadt aufzubauen: „Generell gilt: Je höher die Bevölkerungsdichte, je besser ausgebaut der ÖPNV und je höher der Quartiersmix aus Arbeit, Freizeit und Wohnen an einem Ort ist, desto höher ist die Nachfrage nach free-floating Carsharing. Auch hier zeigt sich, dass Carsharing eine Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs ist und diesen nicht ersetzt.“

Wenn Share Now das Geschäftsgebiet für eine Stadt bestimmt, werden diese Faktoren für alle Stadtteile bewertet: „Für Düsseldorf hat unsere Datenanalyse gezeigt, dass diese Faktoren besonders innerhalb des aktuellen Geschäftsgebietes erfüllt sind.“ Sollten die regelmäßig stattfindenden Evaluierungen zeigen, „dass es weitere Bezirke gibt, die die notwendigen Kriterien für einen erfolgreichen Betrieb unseres Services erfüllen, können wir das Geschäftsgebiet entsprechend anpassen“.