BENRATH/HASSELS SG Benrath-Hassels unterstützt das Projekt „Kids care“

Beim Frühlingsfest am 1. April in Hassels an der Fröhlenstraße präsentieren die SG Benrath-Hassels und der Kinderschutzbund von 12 bis 18 Uhr mit einem gemeinsamen Stand erstmals öffentlich ihre Kooperation und informieren über Kids Care. Die Abteilung Jugendfußball zeigt sich mit der Mit-Mach-Aktion „Darts per Fuß“ auch von ihrer sportlichen Seite. An einer großen Gummi-Dartsscheibe können Kicker per Fuß Klettbälle punktgenau platzieren. Urkunden und Medaillen gibt es zur Belohnung.