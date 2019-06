Sexualdelikt in Düsseldorf : Ermittlungen nach Vergewaltigung im Hofgarten dauern an

Düsseldorf Eine Wuppertalerin ist am frühen Samstagmorgen Opfer einer Vergewaltigung im Hofgarten geworden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern – und nach einer weiteren Frau, deren Rolle in dem Fall noch Fragen aufwirft.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist eine 51-jährige Frau aus Wuppertal im Hofgarten vergewaltigt worden. Das teilte die Polizei nach Vernehmung des Opfers mit. Zuvor habe sie sich in einer Diskothek an der Bolker Straße in der Altstadt aufgehalten. Diesen Ort habe sie schließlich verlassen, um eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Dabei sei sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen worden, die der Geschädigten ihre Hilfe anbot. Gemeinsam suchten die beiden zwischen vier und fünf Uhr morgens den nahegelegenen Hofgarten auf. Warum die beiden Frauen das taten, sei noch unklar, so die Polizei. Im Park tauchten nach Angaben der Wuppertalerin plötzlich zwei bis drei junge Männer auf, die sie vergewaltigten. Im Zuge dieser Tat wurde dem Opfer auch ihre Handtasche entwendet.