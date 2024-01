Mieterwechsel an der Kö in Düsseldorf So läuft der Umzug von Saturn im Sevens

Wer im Saturn an der Kö einkaufen will, fährt mit der Rolltreppe schon länger an leeren Etagen vorbei in den 4. und 5. Stock. Ein ziemlich weiter und lästiger Weg, den viele Kunden nicht auf sich nehmen möchten. Bereits 2021 war daher die Entscheidung gefallen, dass der Elektronikfachhandel auf die unteren zwei Etagen umziehen soll. Auch ein Umbau des Einkaufscenters wurde in dem Zuge beschlossen.