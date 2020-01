Serie Wie gut sind die Kantinen in der Stadt? : An der Currywurst kommt fast keiner vorbei

An der Kaffeebar gibt es verschiedene Kaffeespezialitäten zu kaufen. Auch Gebäck und Snacks können Mitarbeiter hier bekommen. Foto: Carolin Streckmann

In der Kantine des Flughafens werden rund 500 Essen am Tag serviert. Auch externe Mitarbeiter werden verköstigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tische sind voll besetzt, viele Mitarbeiter der Flughafenverwaltung genießen ihr Essen. Manch anderer steht noch vor dem Schautisch, auf dem die Gerichte des Tages zur Anschauung angerichtet sind. Eine optische Entscheidungshilfe, nicht nur für diejenigen, denen „Samosa-Taschen“ und „Perlgraupenrisotto“ nicht viel sagen. So lockt das Betriebsrestaurant am Flughafen mit leckeren Gerüchen und zeigt den Gästen auch direkt, was sie erwartet.



Wer geht hier essen? Ab 11.30 Uhr kommen die Mitarbeiter der Flughafengesellschaft in die Kantine. Eine Stunde später dürfen auch externe Gäste kommen. Das sind etwa Mitarbeiter der Firmen aus der Airport-City. „Wir bereiten täglich circa 500 Essen vor“, sagt Iris Weber, Betriebsleiterin der Kantine. Mehr als ein Drittel davon geht an Flughafenmitarbeiter raus. „Man sieht, es ist schon recht voll hier“, erzählt Christian Hinkel, Pressesprecher der Flughafengesellschaft, gegen 12.15 Uhr mit Blick auf die voll besetzten Tische. „Deswegen lassen wir unseren Mitarbeitern immer den Vortritt vor den externen Gästen. Es wäre ja nicht schön, wenn sie in ihrem Betriebsrestaurant keinen Platz fänden.“ Die Platzsuche führt bis ans Ende der Kantine, doch schließlich findet sich ein Tisch, an dem die ausgewählten Samosa-Taschen auf Basmatireis mit Kokos-Currysauce verspeist werden können. Christian Hinkel setzt sich mit dem Bayrischen Fleischkäse mit Krautsalat und Kartoffeln dazu.



Wie sieht es hier aus? Das Betriebsrestaurant ist von Fensterwänden umgeben. Man blickt zwar auf das Flughafengebäude, Flugzeuge sind aber keine zu sehen. Trotz regnerischen Wetters ist es hier hell und offen. Es wirkt modern und sauber. Große Hängelampen runden das Design ab, auf den langen weißen Tischen sind saisonal passende Blumentöpfe drapiert. Die Tische reihen sich geordnet hintereinander, sodass genug Platz ist, um mit seinem Tablett zwischen ihnen hindurch zu navigieren. An der Essensausgabe kann es da schon etwas enger werden, wenn der Andrang besonders groß ist. Aber mit etwas Geduld kann man sich zu seinem Wunschgericht vorarbeiten. Zum Betriebsrestaurant gehört auch eine Kaffeebar. Dort gibt es verschiedene Kaffeespezialitäten, Kuchen und kleine Snacks. „Mittwochs haben wir da immer einen Waffeltag. Der ist auch immer sehr beliebt“, sagt Weber. Die Kaffeebar ist im hinteren Bereich der Kantinenfläche. In der Auslage an der schwarz-weißen Ecktheke werden die Gäste mit Kuchenvariationen und Schokoriegeln gelockt. Vor der Theke können Kaffee und Kuchen an Stehtischen mit Barhockern genossen werden.

Was ist das Besondere am Konzept? Seit 2015 sitzt die Flughafenverwaltung in dem modernen Gebäude. So lange gibt es auch das Betriebsrestaurant von Bistro EssArt hier. Die Beliebtheit sei im Vergleich zur früheren Kantine deutlich gestiegen, versichert Hinkel. Das wird auch durch regelmäßige Nutzerbefragungen bestätigt, mit denen die Qualität des Essens gesichert werden soll. Hinkel vermutet, dass die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter an der Frische und der Abwechslung des Angebots liegt. „Wir kochen immer alles frisch und arbeiten mit regionalen Zutaten“, erzählt Iris Weber. Außerdem werden regelmäßig Themenwochen angeboten. „Momentan haben wir zum Beispiel viele Eintöpfe, vor Kurzem hatten wir eine Kürbis-Aktion“, so Weber. Einmal im Monat können die Mitarbeiter in der internen Konzern-App außerdem ein Wunschmenü unter drei auswählen, das sie gerne in der Kantine essen möchten. „Ich möchte meine Gäste zufrieden sehen“, erklärt Weber. Darum ist ihr diese Orientierung am Gast wichtig.

Info Die Mitarbeiter des Betriebsrestaurants Küchen-Team Im Betriebsrestaurant der Düsseldorfer Flughafenverwaltung arbeiten elf Mitarbeiter. Der Küchenchef kümmert sich gemeinsam mit Iris Weber um die Erstellung des Speiseplans und auch den Wareneinkauf. Dazu gibt es drei Köche sowie Küchenhilfen. Flughafen-Team Insgesamt arbeiten am Flughafen Düsseldorf über 21.000 Menschen, 2300 davon sind Angestellte des Flughafen-Konzerns.

Was gibt’s zu essen? Das Angebot im Bistro EssArt wechselt täglich. Dadurch soll Abwechslung in den Speiseplan der Mitarbeiter gebracht und auf alle Ernährungsformen eingegangen werden. „Jeden Tag gibt es mindestens ein vegetarisches Gericht und an zwei bis drei Tagen in der Woche auch ein veganes“, sagt Weber. Zu jedem Gericht sind im Menüplan die Nährwerte notiert. Auch Hinweise auf laktose- oder glutenfreie Gerichte finden sich dort. „Das ist uns wichtig“, erklärt Weber. „Die Gäste sind gewohnt, dass wir das dazu schreiben und können sich drauf verlassen, dass sie etwas finden werden.“ Vier warme Gerichte werden täglich angeboten. Außerdem gibt es eine Salat- und eine Dessertbar. Ergänzt wird das Angebot von einer Tagessuppe. Die Preise für die warmen Gerichte liegen zwischen vier und sechs Euro. „Für Flughafenmitarbeiter wird das Essen auch zum Teil subventioniert“, so Hinkel. An der Kasse wird für sie dann weniger abgerechnet.

Auf dem Schautisch können die Mitarbeiter sich die verschiedenen Gerichte des Tages ansehen, bevor sie sich für ein Essen entscheiden. Foto: Carolin Streckmann

Betriebsleiterin der Flughafen-Kantine ist Iris Weber. Rund 500 Essen werden dort am Tag verkauft. Foto: Carolin Streckmann

Hier gibt es Samosa-Taschen mit Gemüse, Ingwer und Kartoffeln gefüllt. Foto: Carolin Streckmann

Bayrischer Fleischkäse mit Kräuterkartoffeln, Zwiebeln und Krautsalat. Foto: Carolin Streckmann