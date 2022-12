Seniorenheime in Düsseldorf Neue Regeln für Besuche an Weihnachten

Das Fest der Liebe gesellig mit der ganzen Familie zu verbringen: Das war während der Corona-Pandemie teilweise nur eingeschränkt möglich. Auch für die Bewohner in Seniorenzentren gab es coronabedingte Einschränkungen. Wir haben bei den Trägern mit mehreren Einrichtungen in Düsseldorf nachgefragt, was Besucher an Weihnachten jetzt beachten müssen und welche Veranstaltungen sie für die Senioren und ihre Angehörigen geplant haben.