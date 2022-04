Seniorendisco in Düsseldorf : Bei Marianne Rosenberg wird die Tanzfläche gestürmt

Seniorendisco in Düsseldorf

Die Bürgerstiftung veranstaltete am Sonntag wieder die Seniorendisco im Henkel-Saal, mit dabei Ingrid Dirks (vorne). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Seniorendisco im Henkel-Saal fand zum ersten Mal wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. DJ Theo Fitsos traf den Geschmack der Gäste.

Für Theo Fitsos ist die Musikauswahl ein kleines Risikospiel. „Ich fange immer mit einem Lied an, von dem ich weiß, dass viele auf die Tanzfläche kommen. Danach checke ich ab, wer 25 Jahre alt war, als das Lied herauskam und spiele ein paar weitere Songs aus dieser Periode“, verrät Fitsos. „Wenn das nicht funktioniert, gehe ich in der Musikgeschichte weiter zurück.“

Fitsos ist der DJ bei den Senioren-Discos der Bürgerstiftung im Henkel-Saal und muss den Musikgeschmack einer heterogenen Altersgruppe von 60 bis 102 treffen. „Es sind 70-Jährige hier, die waren vor mehr als 30 Jahren bei der Love Parade. Die älteste Tänzerin ist noch mit Zarah Leander groß geworden. Dazwischen liegen Welten“, erzählt Fitsos. Bei der jüngsten Ausgabe am Sonntag startete DJ Fitsos mit „I will survive“ aus dem Jahr 1978 und schaffte es, dass in den zwei Stunden die Tanzfläche nie verwaist war. Bei „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg war die Tanzfläche proppenvoll, bei Abba hingegen setzte sich gut die Hälfte der Tänzer wieder hin. Als aber der Sirtaki gespielt wurde, hielt es auch die 102-Jährige nicht mehr auf ihrem Platz. Genauso wie bei „Lebt den der alte Holzmichel noch“. Das Lied hatte sich die „Alterspräsidentin“ der Tanzveranstaltung selbst gewünscht.