Faustball-Team im PSV : Mannschaftssport Ü 80

Düsseldorf Die Senioren des Polizeisportvereins trainieren einmal in der Woche. Hechtsprünge und Sprints lassen sie inzwischen lieber bleiben – und suchen dringend Verstärkung.

Kontakt Interessierte können sich bei Wolfgang Kaufmann melden: per Anruf unter der Nummer 02131 5398802 oder per Mail an ing.kaufmann@web.de.

Betriebssport Früher war Faustball als Sport in Firmen, aber auch bei Behörden, Polizei und Feuerwehr sehr beliebt. Heute wird der Sport weniger betrieben, weitere Mannschaften für Senioren gibt es in der Umgebung von Düsseldorf nicht.

Umso wichtiger ist für die Mannschaft das Stellungsspiel. Faustball ähnelt dem Volleyball, das Feld ist jedoch größer und der Ball darf einmal auf dem Boden aufprallen. Bei der PSV-Mannschaft weiß jeder Spieler, wo er zu stehen hat. Kommunikation ist während der Spielzüge kaum noch nötig, die Rollen sind klar verteilt. „Dafür reden wir vor und nach den Spielen umso mehr“, scherzt Hans Weg, der mit 82 Jahren unter dem Mannschaftsdurchschnitt liegt. Die Faustballer üben den Sport meist seit Jahrzehnten aus, haben früher in ganz Deutschland auf Turnieren gespielt. „Heute sind wir natürlich langsamer geworden“, sagt Weng, als einer seiner Mitspieler einem Angriffsball von Franz Stamm nur noch hinterherschauen kann. „Aber im Grunde kann ja jeder froh sein, der mit über 80 noch nicht am Stock geht.“

Wolfgang Kaufmann, Leiter der PSV-Faustballabteilung, zeigt ein zehn Jahre altes Mannschaftsfoto. „Fast die Hälfte davon ist inzwischen verstorben oder musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, sagt er. Doch noch immer treffen sich elf Aktive wöchentlich, um gemeinsam Sport zu machen. „Weil Faustball gemächlicher gespielt werden kann als andere Ballsportarten, eignet es sich sehr gut für Senioren“, sagt Kaufmann. Vor zehn Jahren hat die Mannschaft noch an Turnieren teilgenommen, inzwischen spielen sie nur noch unter sich. „Im Grunde kann man das kaum noch Faustball nennen, wir schlagen nur noch einen Ball über die Schnur“, sagt einer der Seniorensportler. Die Faustballer erzählen, dass einige von ihnen schon vor 40 Jahren zusammen gespielt haben. „Wir haben wirklich viel Schönes in den Jahren erlebt“, sagt Franz Stamm und blickt ein wenig nachdenklich auf diejenigen seiner Mannschaftskameraden, die noch aktiv dabei sind.

Aber auch mit Spielern aus anderen Teams haben die Faustballer in den Jahren viel Kontakt gehabt. „Faustball ist eine verhältnismäßig unbekannte Sportart mit wenig Spielern, daher kennt man sich untereinander“, erklärt Kaufmann. Teamältester Franz Stamm erinnert sich: „Kurz nach der Wende, da war ich für ein Turnier in Thüringen. Wir wurden da mit einer Herzlichkeit begrüßt und bewirtet, das war wirklich schön.“ Ein anderes Mal sei er im Urlaub, in einer abgelegenen Dolomiten-Berghütte von einem Spieler aus einem anderen Team angesprochen worden. Für ihn, wie auch für den Rest der Faustball-Mannschaft des PSV, ist der wöchentliche Termin wichtig. Früher waren sie Arbeiter und Angestellte, Kaufmann war Berufssoldat, Stamm Polizeibeamter. Nun sind sie alle im Ruhestand. „Sport hilft im Alter gegen Verein­samung“, sagt Kaufmann. Für einige seiner Mitspieler sei das gemeinsame Training – im Winter in der Halle, im Sommer draußen – der Höhepunkt der Woche.