Liebe in Düsseldorf Von geheimen Briefkästen und Tänzen für Verliebte

Die Geschichte von Werner und Adele ist besonders liebens- und lesenswert: „Im Sommer schwamm ich am liebsten in einem Baggerloch in Wersten, wo jetzt das Gelände des Südparks ist. Und dort habe ich dann meine Frau kennengelernt.“ So erinnert sich Werner an die Anfänge seiner großen Liebe. Eine herrische Mutter und nicht vorhandene moderne Kommunikationsmöglichkeiten stellten die Verliebten vor Barrieren. So wurde ein Mühlstein als geheimer Briefkasten genutzt. Abenteuerlich romantisch wurde es, als Werner bei Dunkelheit einen Laternenmast hinaufkletterte, um Adeles Brief lesen zu können. Ein paar Wochen nach dem Erreichen der Volljährigkeit heiratete das verliebte Paar am 4. Oktober 1952.