Der Test : Selbstversuch: Mein CO2-Sündenregister

Düsseldorf Die Flugreise nach Georgien steht unmittelbar bevor. Scham hat mich noch nicht ergriffen. Mal sehen, was der CO2-Rechner auf der Homepage der Stadt dazu sagt.

Die Stunde der Wahrheit ist da. „Schicken Sie das CO 2 nachhaltig in die Ferien!“ steht gleich am Kopf der städtischen Seite, auf der man seine CO 2 -Bilanz ausrechnen kann. Das trifft ins Mark. Denn tatsächlich schicke ich das klimaschädliche Gemisch nicht in die Ferien, sondern fliege erst einmal selbst in dieselben. Mit Zwischenstopp in Italien geht es in den wilden Kaukasus. 6590 Kilometer sind das laut Rechner. Und der CO 2 -Ausstoß ist happig. 1,89 Tonnen. Das liegt weit über dem deutschen Durchschnitt von nur 0,56 Tonnen. Tatsächlich könnten wir hier Gutes für den Klimaschutz tun. Man müsste nur den Regler von eins auf null (Flugreisen) schieben. Doch so einfach ist es nicht. Denn in das an Kultur, Natur und Gastfreundschaft so reiche Land am Schwarzen Meer reisen wir nicht, weil es gerade der ganz heiße Reise-Burner für die Hipster aus ganz Westeuropa ist, sondern weil die eigene Familie – jedenfalls ein größerer Teil davon – dort lebt. Klar könnte es spannend sein, zunächst einmal durch Österreich, Ungarn, den kompletten Balkan sowie den nordöstlichen Zipfel Griechenlands zu juckeln, um sich dann der eigentlichen Herausforderung zu stellen: die komplette West-Ost-Durchquerung der Türkei. Doch realistisch ist das nicht. Denn wer eh nur drei Wochen pro Jahr hat, um bei seinen Liebsten zu sein, will nicht zehn Tage davon im Auto oder im Zug verbringen. Was die klimapolitischen Trendsetter aus Schweden „flygskam“, also Fluscham, nennen, verspüre ich deshalb nicht.