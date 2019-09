Aktionstag in Düsseldorf : Selbsthilfegruppen geben Einblick in ihre Arbeit

Selbsthilfegruppen geben Einblick in ihre Arbeit

Aktionstag in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Selbsthilfetag in Düsseldorf zeigten Menschen mit Krankheiten oder Einschränkungen, wie sie mit der Unterstützung Gleichgesinnter den Alltag meistern.

Angeregt unterhält sich David Lebuser an seinem Stand mit Paula, einer Passantin, die verärgert ist. Sie hat die Nase davon voll, wie sie sagt, dass Menschen wie sie mit körperlichen Einschränkungen vielfach immer noch benachteiligt sind. Die Inklusion sei noch nicht gelungen.

Für Begegnungen wie diese veranstaltete das Selbsthilfe-Service-Büro am Samstag den Selbsthilfetag und beging damit sein 30-jähriges Bestehen. Neben verschiedenen Programmpunkten mit Künstlern und Gesundheitsexperten lag der Fokus am Schadowplatz auf dem Dialog an den 40 Ständen der einzelnen Selbsthilfegruppen. Die Themen reichten von Alzheimer über Drogensucht bis zu Multipler Sklerose.