Inklusion in Düsseldorf Tennis contra Parkinson

Angefangen hat alles mit einer Idee des inzwischen verstorbenen Rot-Weiss-Mitgliedes Günter Jamin, der selbst an Parkinson erkrankt war. Bewegung ist ein wichtiges Element einer jeden Parkinsontherapie. Also fragte sich Jamin eines Tages, warum nicht eine Selbsthilfe-Gruppe gründen und ein gezieltes Bewegungsprogramm für Parkinson-Patienten mit der Möglichkeit zum Tennisspielen verbinden? Was fehlte, war ein Ort, an dem beides möglich war. Da kam sein Heimatclub, der TC Rot-Weiss, zur Hilfe. Der Vorstand war sofort von der Idee überzeugt und erklärte sich ohne viel Federlesen bereit, für diese Initiative kostenlos Plätze sowohl in seinen Hallen als auch auf der Außenanlage zur Verfügung zu stellen. Einzige Bedingung: Für alle weiteren Kosten muss die Selbsthilfegruppe selbst aufkommen.