Seit Beginn der Pandemie : Bald 100.000 Corona-Infizierte in Düsseldorf

Blick auf einen Schnelltest mit positivem Ergebnis an einem Testzentrum. Foto: dpa/Danny Gohlke

Düsseldorf Die Marke von 100.000 Corona-Infizierten in Düsseldorf seit Beginn der Pandemie rückt näher, dürfte noch in dieser Woche gerissen werden. Die Inzidenz liegt aktuell bei 1933.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist leicht gesunken, liegt aber noch immer bei fast 2000. Die Gesamtzahl der bislang Infizierten nähert sich in der Landeshauptstadt der 100.000, die Marke dürfte in dieser Woche gerissen werden.

In NRW ist die Inzidenz wieder angestiegen, liegt am Montag bei 1444,3 (Vortag 1416,8). NRW lag damit weiterhin leicht über dem bundesweiten Wert von 1426,0. An der Spitze der Kreise mit der höchsten Corona-Inzidenz steht weiterhin der Hochsauerlandkreis mit 2637,9, gefolgt von Düren mit 2370,8 und Olpe mit einer Inzidenz von 2364,2. Die niedrigsten Inzidenzen verzeichneten weiterhin der Kreis Herford (258,2) und der Rheinisch-Bergische Kreis (589,9).

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 96.483 (+1478) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 36.800 Personen in Düsseldorf infiziert, so viele wie nie zuvor. Vor einem Jahr waren es 1200.

Von den Infizierten werden 285 (Vorjahr 124) in Krankenhäusern behandelt, davon 30 (Vorjahr 24) auf Intensivstationen. 59.000 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 666 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 1932,7 (Vortag 1959,0, vor einem Jahr 51,0).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 242 Bewohner und 222 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 4.2.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im Februar bisher 119 Kinder, 47 Personen aus dem Betreuerstab sowie fünf weitere Personen infiziert (Stand 4.2.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im Februar bisher 227 Fälle bei Schülern, zehn beim Lehrpersonal sowie zwei bei weiteren Personen registriert (Stand 4.2.).

Impfzahlen Am Sonntag wurde laut Stadt niemand geimpft. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 539.074 Menschen geimpft worden, davon haben 516.5510 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 354.462 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

(csr)