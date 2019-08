Manufaktur in Düsseldorf : Online-Geschäft bei Einrahmungen boomt

Düsseldorf Seit 165 Jahren gibt es in Düsseldorf das Unternehmen Conzen. Das Jubiläum wird mit einer Ausstellung gefeiert.

In Flingern kann man gut mal was versilbern. Damit ist aber nicht der Trödelmarkt beim Zakk-Straßenfest gemeint, sondern die Rahmen-Manufaktur der alteingesessenen Düsseldorfer Firma Conzen. In einem modernen Gebäude an der Fichtenstraße arbeiten verschiedene Handwerker zusammen, um neue Rahmen zu gestalten oder alte zu restaurieren. Beim Rundgang durch die offene Manufaktur trifft man auf Vergolder (die aber, wie gesagt, auch versilbern können), Buchbinder, Schreiner sowie Maler und Lackierer. Geführt wird die Firma in der fünften Generation von Friedrich G. Conzen, Betriebswirt und 44 Jahre alt. Er heißt so wie sein Vater (der CDU-Bürgermeister) und drei weitere Ahnen an der Firmenspitze. Schon der Gründer, geboren 1832, hieß Friedrich Gottlieb.