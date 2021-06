Bunter Besuch in Düsseldorf : Papagei landet auf Balkon in Unterbilk

Ein Papagei landet auf einem Balkon in Düsseldorf – das ist schon sehr ungewöhnlich. Foto: Leonie Wiertz

Düsseldorf An die grünen Halsbandsittiche hat man sich in Düsseldorf mittlerweile gewöhnt. Wenn aber plötzlich ein ausgewachsener Ara auf dem Balkongeländer landet, dann ist das schon sehr ungewöhnlich. Passiert ist das einer jungen Frau in Unterbilk.