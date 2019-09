Gewerbepark in Düsseldorf-Flingern : Segro-Park an der Fichtenstraße ist fertig

Düsseldorf In dem 50.000 Quadratmeter großen Gewerbepark haben unter anderem Logistiker DHL und ein Trampolinpark ihren Standort gefunden. Auch Segro selbst hat seine Nordeuropazentrale hier.

Der Segro City-Park in Flingern-Süd ist fertig. Insgesamt 50.000 Quadratmeter Mietfläche umfasst der Gewerbepark, der in Flingern-Süd auf dem rund zehn Hektar großen früheren Gelände des Stahlbauunternehmens Hein Lehmann entstanden ist. Das Unternehmen feierte die Fertigstellung am Freitag mit einem Sommerfest.

Das Konzept des City-Parks mit der Revitalisierung alter Industrieflächen und dem Einfügen der Gewerbeflächen in eine urbane Umgebung sei für Segro in Deutschland Neuland gewesen, sagte der Director of Light Industrial Nordeuropa bei Segro, Tim Rosenbohm: „Dieses Pilotprojekt war meiner Meinung nach ein voller Erfolg.“ Oberbürgermeister Thomas Geisel lobte die Fortschritte, die verbunden sind mit der Neunutzung altindustrieller Flächen in Flingern-Süd: „Die Aktivitäten von Segro Germany an dieser Stelle sind ein wichtiger Schritt nach vorn für diesen Standort.“ Die Flächen böten nationalen und internationalen Unternehmen einen zentrumsnahen Standort und werteten damit den Wirtschaftsstandort Düsseldorf auf.

Segro hatte das Gelände 2007 gekauft, zwei Jahre später wurden die ersten Baumaßnahmen vorbereitet. Danach entstand der Park phasenweise, nun wurde die fünfte Phase des Areals mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Euro fertiggestellt. Viele Nutzer haben dort längst ihre Büros und Hallen bezogen: Dazu gehören beispielsweise Segro selbst mit seiner Nordeuropazentrale, der Paketdienstleister DHL, der Elektrogroßhändler Sonepar, das Innovation-Center für 3D-Druck von Eos – aber auch Freizeiteinrichtungen wie der Trampolinpark Airhop und die Boulderhalle Superblock.

„Diese Mischung ist zwar ein Zufall, aber aus unserer Sicht erfreulich“, sagt Rosenbohm: „Der Park soll sich schließlich in den Stadtteil integrieren und nicht zu späteren Uhrzeiten tot daliegen.“ Auf diese Weise werde auch ein Mehrwert für das umliegende Quartier geschaffen. Momentan sind noch 13.000 Quadratmeter frei, mit verschiedenen Interessenten wird bereits verhandelt.