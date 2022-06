Segelschulschiff aus dem Oman​: Das ist die Shabab Oman II​

Verbindungsoffizier Michael Bittner mit Kapitän Issa Al Jahwar am Steuer der Shabab Oman II in Kiel. Foto: Natascha Plankermann

Düsseldorf Seit beinahe zehn Jahren hat die „Shabab Oman“ eine Nachfolgerin, die „Shabab Oman II“. 25 Tage lang könnte das Schiff komplett auf See verbrigen. Was es sonst noch Wissenswertes gibt.

Die Gäste bewundern die blitzblanken Deckplanken mit ihren messingverzierten Stufen, die Schnitzereien an den Türen und beim Blick ins Foyer des klimatisierten Empfangsraums. Wer mag, kann sich bei den „Tagen des offenen Schiffs“ von jungen Frauen in typischer Tracht die Hände mit Henna verzieren lassen und Fotos omanischer Landschaften betrachten.

Doch vor allem sollen junge Leute das Seehandwerk lernen und sogar das Schiff allein steuern. Für die Studierenden, die drei Monate an Bord bleiben, bedeutet das disziplinierte Zusammenarbeit in festen Schichten über zehn Stunden am Tag: Segeln, Navigieren, sicheres Arbeiten auf den Masten selbst in stürmischen Zeiten.