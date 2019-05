Freizeit in Düsseldorf : Wo kleine Piraten in See stechen können

Die Besucher können am Maifeiertag auch einen Blick auf die neuen Hausboote werfen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Unterbach Für heute lädt die Segelschule am Unterbacher See zum Tag der offenen Tür ein. Am Nordstrand gibt es Segeldemonstrationen und Piratenfahren.

Traditionell lädt die Segelschule am Unterbacher See alle Segelsportbegeisterten am 1. Mai zum Tag der offenen Tür an das Nordufer des Unterbacher Sees ein. Von 13 bis 17 Uhr erwartet Besucher ein umfangreiches Programm rund ums Segeln. Dazu schickt die Segelschule ihre gesamte Bootsflotte aufs Wasser.

Moderator Christian Zeelen wird durch das Programm führen, und die erfahrenen Ausbilder der Segelschule werden Anfängern, Wiedereinsteigern und anderen Interessierten einen umfassenden Einblick in den Segelsport geben. Familien können mit bis zu fünf Personen kostenlos auf den Polyvalken (ein kleines offenes Segelboot) in See stechen. Die Jugendausbilder des Unterbacher Sees nehmen die kleinen Gäste in der Optimisten-Jolle (kurz: Opti) mit. Das ist eine leichte Jolle für Kinder und Jugendliche bis etwa 15 Jahre, die zu Schulungszwecken dient und auch den Einstieg in den Regattasport ermöglicht.

Für Segler jeden Alters sind zwei moderne Ausbildungsjollen verfügbar, die die Segelflotte des Unterbacher Sees zukunftsorientiert ergänzen. Dazu gehört ein „Wanderer“, eine im Herzen Englands produzierte, rund vier Meter lange Segeljolle mit einem Fiberglas-Rumpf. Die Jolle zeichnet sich durch ihre Robustheit, Sicherheit und Vielseitigkeit aus. Das zweite Boot ist eine Vaurien-Jolle, die in Hamburg produziert wird, ebenfalls rund vier Meter lang ist und sich durch die Knickspant-Konstruktion stabil segeln lässt.

Ein „Lugger“ (Nachbau eines historischen Segelboots des 18. Jahrhunderts) lädt Kinder zu Piratenfahrten ein. Das Boot kann mit bis zu acht Piraten auch für Kindergeburtstage gemietet werden. Zudem können Gäste auf dem überdachten Panoramaboot zu genussvollen Probefahrten mit Cocktailbar in See stechen.

Der neue Käfer Herbie und zwei Diamant-Tretboote aus Frankreich bereichern die Tretbootflotte der Viersitzer. Die beliebten Mannschaftskanadier, die für Team-Events, Betriebsausflüge und Gruppen von bis 20 Personen mit Steuermann zur Verfügung stehen, können ebenso genutzt werden.