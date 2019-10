Besondere Woche in Düsseldorf : Evangelische Kirche blickt auf die Seele

Foto: Endermann, Andreas (end) In der Johanneskirche findet am Sonntag der Abschluss-Gottesdienst statt.

Düsseldorf Bei den Veranstaltungen der Seelsorgewoche spielt Bewegung eine besondere Rolle.

Von Jörg Janssen und Alina Komorek

Die Seelsorge steht im Mittelpunkt der aktuellen Aktionswoche der evangelischen Kirche, die am kommenden Sonntag enden wird. „Der Kirchenkreis gibt Einblicke in die Arbeit derer, die sich um Menschen kümmern“, sagt Ulrich Erker-Sonnabend, der das Projekt mit vorbereitet hat. Dabei reicht das Programm über die Ebene der Gottesdienste hinaus. Das Thema wird in Ausstellungen, Konzerten und sogar bei einem Lauftreff aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.

„Wir wollen in der Seelsorge die Balance wiederherstellen und die Frage beantworten, worauf wir vertrauen können“, sagt Erker-Sonnabend. Dementsprechend verlässt der Kirchenkreis mit seinen Veranstaltungen bewusst die gewohnten Räume. Denn zu den wichtigen Eckpfeilern in der Woche gehört das Thema Bewegung. „Wir können die Balance nur in der Bewegung wiederherstellen“, sagt Erker-Sonnabend. Wer erfahren will, was das konkret bedeutet, kann am heutigen Mittwoch-Nachmittag unter dem Titel Seelenwanderungen an einer „kleinen Pilgerei“ durch die Altstadt teilnehmen (Treffpunkt: Bergerkirche, Berger Str. 18b, 16 Uhr). Bei dem Rundgang wird auch darüber gesprochen, wie seelische Probleme mit Hilfe von Bewegung gelöst werden können.

Pfarrerin Heike Schneidereit-Mauth sagt, was für sie eine gute Seelsorge ausmacht: Im Mittelpunkt steht das Gespräch über die kleinen und großen Nöte des Alltags, über Themen, die vielleicht sogar zu intim sind, um sie mit Freunden zu besprechen. Darin kann es um einen Beziehungsstreit, um eine schlimme Diagnose, um einen Konflikt mit den Eltern oder dem Chef gehen. „Wir haben schon viele Geschichten gehört – wir wissen, was Menschen bedrückt, aber auch, was ihnen Kraft gibt“, sagt Schneidereit-Mauth.