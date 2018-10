Sechs Kastanien an der Königsallee müssen gefällt werden

Sechs Kastanien an der Kö müssen gefällt werden

Düsseldorf Die Bäume sind so stark beschädigt, dass sie die Sicherheit gefährden. Drei von ihnen werden ersetzt.

Im Sommer wurden bereits ihre Kronen beschnitten, nun müssen sechs Kastanien an der östlichen Seite der Königsallee gefällt werden. Das hat das Gartenamt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen mitgeteilt. Die Bäume sind so stark beschädigt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist.