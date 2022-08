Kulturzentrum Zakk in Düsseldorf : Sechs Bands spielen beim Straßenfest

Die Band Roter Kreis tritt abends auf der Open-Air-Bühne auf. Foto: Alexander Wurm

Flingern Am Sonntag tritt der Schlagzeuger der Toten Hosen mit seiner Gruppe „Roter Kreis“ am Zakk auf. Es gibt einen Trödelmarkt und Programm für Kinder. Vor der Pandemie kamen rund 10.000 Besucher.

Das Straßenfest des Kulturzentrums Zakk hat eine lange Tradition. Schon seit Jahrzehnten wird im Spätsommer an der Fichtenstraße gefeiert, wie Sprecherin Heike Billhardt-Precht erklärt. Am Sonntag, 28. August, sind ab 11 Uhr wieder viele Trödelstände aufgebaut. Es gibt ein Open-Air-Festival auf der Biergartenbühne, viele Aktionen für Kinder sowie ein großes Angebot an Speisen und Getränken.

„Die ersten Anfragen für den Trödelmarkt hatten wir bereits im Frühjahr“, sagt Billhardt-Precht. Und so sind die Standplätze aktuell ausgebucht, eine Warteliste ist auf der Zakk-Internetseite eingerichtet. Besucher können am Sonntag bis 18 Uhr über die Trödelmeile an der Fichten- und Pinienstraße flanieren.

Für Kinder bietet das Kulturzentrum-Team unter anderem einen „Foto-Run“ an. Dazu bekommen die jungen Gäste Fragen zum Straßenfest gestellt, die per Handyfoto beantwortet werden können. Auch Leihkameras werden gestellt. Direkt neben dem Haupteingang gibt es außerdem eine Graffiti-Aktion zum Mitmachen. Erstmals ist in diesem Jahr ein Familienzimmer zum Ausruhen eingerichtet. Ganz neu ist auch ein Loungebereich an der Pinienstraße. „Zwei DJs spielen dort von 12 bis 16 Uhr und es gibt Longdrinks“, so Billhardt-Precht.

Um 14.40 Uhr beginnen die Open-Air-Konzerte auf der Bühne im Biergarten des Zakk. Sechs Bands gestalten das Programm. Darunter ist die Hip-Hop-Crew Words Beyond Borders, die als erste auftritt. Es folgen The Tinktones ab 15.40 Uhr und etwa eine Stunde später Fabian Saller. Ab 17.40 Uhr spielen Molass, vier Musiker aus Köln, und um 19 Uhr geht es mit The Buggs weiter. Headliner an dem Abend ist die Band Roter Kreis. Der Düsseldorfer JayJay, Bassist Ufo Walter, Toten-Hosen-Schlagzeuger Vom Ritchie und Gitarrist Thomas Schneider präsentieren eine Mischung aus Punk, Rock, Funk und Rap. Beginn ist um 20.30 Uhr.