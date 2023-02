Wortspiele in Düsseldorf Der Duden ist die Bibel im Scrabble

Turnier-Scrabble ist eine Angelegenheit für alle Generationen. Der promovierte Jurist Boerner ist noch keine 30, anderen sieht man an, dass sie bereits seit längerer Zeit aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Und es ist auch eine Familienangelegenheit. So war auch die Mutter von Alexander Dings im DTTZ an den Turniertischen am Start.