Kolumne Läuft bei mir : Die beste Alternative

Düsseldorf Schwimmen ist für viele ambitionierte Läufer eher ein Zeitvertreib als eine Trainingsergänzung. Gerade bei diesem Wetter sollten wir es aber öfter machen. Und es kann uns beim Training richtig helfen.

Alle Jahre wieder, wenn die ganz heißen Tage kommen, gibt es in Lauf-Gruppen auch wieder Debatten um angemessenes Training und angemessene Kleidung. Tatsache ist aber: Bei Temperaturen wie den aktuellen wäre es das Beste, wenn sich mehr Läufer für das Schwimmen als angemessenen Ausgleichssport erwärmen könnten. Oder eben nicht erwärmen, denn genau das ist ja der Punkt: Es ist so herrlich kühl.

Allerdings ist das Schwimmen für viele engagierte Läufer tatsächlich eher ein Graus, zumindest wenn es über eine fröhliche Paddelei im Sommerurlaub hinausgehen soll. Das ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar: Die Belastung ist eine andere, das Training fühlt sich ganz anders an – und: Wer wie ich bei Läufen über 5km auf seine Kopfhörer und Musikbeschallung nicht gern verzichtet, dem ist mit dem Plätschern des Chlorwassers auf Dauer nicht geholfen.

Auf der anderen Seite gilt es als perfekte Ergänzung, mit der beispielsweise die Rumpfmuskulatur wirksam gestärkt wird – was auch beim Laufen eine Hilfe sein kann. Das gerne angeführte Contra-Argument, man trainiere sich damit ja auch noch schwere Oberarm-Muskulatur an, ist auch eher hinfällig – dafür müssen Sie schon eine ganze Weile angestrengt ihre Bahnen ziehen.

Also: Wenn der Sommer noch eine Weile bleibt, sollten vielleicht auch begeisterte Läufer den Düsseldorfer Bädern öfter mal eine Chance geben – und zwar gerne auch unter freiem Himmel. In einigen Stadtteilen wird leider gerade gebaut, so dass man sich bei den Freibädern auf das Strandbad Lörick und das Rheinbad sowie das von einem Verein betriebene Bad Flossen weg beschränken muss – wer als Sportler früh am Tag zum Training aufläuft, sollte aber auch warmen Tagen noch Platz finden, um seine Bahnen zu ziehen. (Auch dabei sollte man es aber nicht übertreiben.)