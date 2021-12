Schwimmen in Düsseldorf : Wie Badegäste auf die 2G+-Regeln reagieren

Düsseldorf Seit Dienstag gilt die neue Coronaschutzverordnung in NRW und damit müssen auch Bäder 2G+-Kontrollen durchführen. Wie sich das auf die Hallenbäder in Düsseldorf auswirkt.

Bei den Badegästen kommen die neuen Regelungen unterschiedlich an. „Die meisten Gäste zeigen Verständnis. Viele Besucher, die ohne Test gekommen sind, lassen sich dann schnell testen und kommen zurück“, so Zarth. Nur wenige Gäste seien verärgert.

Schwimmer und Schwimmerinnen müssten jedoch ein wenig mehr Zeit mitbringen. „Durch den erhöhten Kontroll- und Beratungsaufwand kann die Wartezeit an den Kassen, etwas länger sein als gewohnt.“ Ob durch die verschärften Zugangskontrollen weniger Badegäste kommen, kann Zarth nicht sagen: „Die neuen Regeln sind ja erst am Dienstag in Kraft getreten. Verlässliche Zahlen können deshalb erst in einigen Tagen genannt werden.“