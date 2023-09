Nach Protesten in diesem Jahr Bleiben nächsten Sommer mehr Hallenbäder geöffnet?

Im nächsten Sommer sollen in Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf voraussichtlich mehr Hallenbäder geöffnet bleiben. Das wollen mehrere Fraktionen erreichen, die im Stadtrat entsprechende Anträge gestellt hatten. Vorneweg die SPD, die die ganzjährige Öffnung aller städtischen Hallenbäder und Saunen beantragte. Die Schließung des Hallenbades in Bilk und der Münstertherme hatte in den Stadtteilen für viele Diskussionen gesorgt, auch viele Bürger beklagten das Fehlen der Schwimmmöglichkeiten.