Radfahrer verletzt : Schwerer Unfall auf der Oststraße in Düsseldorf

Schwerer Unfall auf der Oststraße in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße ist ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar, ein Lkw war im Spiel.

Dienstagmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Oststraße schwer verletzt worden. Er wartete neben einem Lkw an einer roten Ampel an der Kreuzung mit der Steinstraße. Der 69-Jährige wurde offenbar von dem Lkw touchiert und stürzte. Die Ursache ist noch unklar. Der Radfahrer wurde dabei aber so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.