Unfall im Düsseldorfer Süden : Auto kollidiert mit U-Bahn - eine Person schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Unfall im Düsseldorfer Süden ist eine Person schwer verletzt worden. Notärzte sind im Einsatz. Der U-Bahnverkehr ist wegen der Rettungsarbeiten eingeschränkt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einen Mercedes und einer Bahn der Linie U71 in Richtung Benrath ist eine Person schwer verletzt worden. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Rettungskräfte bemühten sich am Montagabend, die Person aus dem Wagen zu befreien. Der Verunglückte wird von Notärzten betreut. Mithilfe von hydraulischen Spreizgeräten trennten Kräfte der Feuerwehr das Dach und die Tür des Autos auf. Der Fahrer konnte befreit werden. Informationen über den Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor. Nach Angaben von Zeugen soll der Wagen ein spanisches Kennzeichen haben.

Nach Angaben von Augenzeugen ist die Bonner Straße derzeit für den Verkehr gesperrt. Laut Rheinbahn fahren die Linien U71, U74, U77 und U83 nicht nach Holthausen und Benrath. Die Linien U74 und 77 enden an der Haltestelle „Kaiserslautener Straße“. Die Linien U71 und U83 enden am „Südpark“ und wenden an der Uni. Von Wersten bis Benrath fährt ein Ersatzbus.