Prüfungssystem wurde angegriffen Schwerer Cyberangriff auf die Uni Düsseldorf

Der Vorfall soll sich bereits vor einigen Wochen zugetragen haben, wurde von der HHU aber erst jetzt öffentlich gemacht. Mitte März erkannten demnach „Intrusion Detection-Systeme“ an der HHU einen Angriff auf die IT-Systeme. Dieser sei schnell erkannt und gestoppt worden. „Die kompromittierten Zugänge der Studierenden wurden innerhalb von Stunden gesperrt und das betroffene IT-System am Folgetag außer Betrieb genommen“, so die HHU. So habe man weiteren Schaden abwenden können.