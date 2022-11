Wochenmärkte in Düsseldorf Schwere Zeiten für Marktbeschicker

In ganz Düsseldorf gibt es 25 Wochenmärkte, die für frische, regionale Waren sorgen. Doch wie wirken sich die vielfältigen Krisen auf die Verbraucher und ihr Kaufverhalten aus? In Eller und Oberbilk berichten die Händler jeweils unterschiedlich – allerdings gibt es bei beiden Märkten auch Unterschiede. Während in Eller auf dem Getrudisplatz von Dienstag bis Samstag die gleichen Händler bis in den späten Nachmittag stehen, wechselt am Oberbilker Markt das Angebot häufiger.