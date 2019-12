Kommen und Gehen : Viel mehr als nur Schweinebrötchen

Seit fast 50 Jahren in der Altstadt beheimatet, hat der Schweine Janes nun ein zweites Restaurant in Pempelfort eröffnet.

Die meisten alteingesessenen Düsseldorfer haben es zum Abschluss eines langen Abends in der Altstadt schon gegessen, das berühmte Schweinebrötchen vom Schweine Janes an der Bolkerstraße. Bereits seit 1970 wird dort gegrillt, vom Spießbraten über die Schweinehaxe bis hin zum Grillteller ist die Auswahl groß. Im Jahr 2016 hat Andre von Contzen das erfolgreiche Restaurant übernommen und schnell war ihm klar, dass das Konzept auch gut in eine Stadtteillage passen würde. Der 37-jährige, studierte Jurist stammt aus einer Gastronomiefamilie und kennt sich deshalb in der Branche gut aus. So hat er, als das Traditionscafé Liebeck und Gabel an der Nordstraße schließen musste und die Räume frei wurden, sofort zugegriffen. „Im Mai haben wir mit den Sanierungsarbeiten begonnen und alles rundum komplett erneuert, inklusive der Strom- und Wasserleitungen“, erzählt von Contzen.