Kommentar : Die Mehrheit muss lauter werden

Meinung Düsseldorf Im Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Antidemokraten muss die schweigende Mehrheit lauter werden, findet unsere Autorin.

Düsseldorf ist eine weltoffene Stadt, die auch auf ihre starke Jüdische Gemeinde stolz ist. Die entstand vor 74 Jahren, als die ganze furchtbare Dimension des Holocaust längst nicht allgemein bekannt war. Es ist traurig und beschämend, wenn heute in dieser Gemeinde Flucht und Angst wieder Thema sind. Es ist an uns allen, diesen Ängsten den Grund zu nehmen. Nicht nur wegen der Jüdischen Gemeinde. Sondern weil der Sieg der schlechten Taten, die auf die schlechten Gedanken und Worte folgen, jeden Menschen bedroht, der sich nicht der Willkür von Hass und Fanatismus beugen will.