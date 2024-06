Der Düssedlorfer Opern-Deal zeigt es Schwarz-Grün ist nur noch eine hohle Formel

Am Donnerstag wird im Stadtrat über viel mehr entschieden als eine neue Oper am Wehrhahn. Kostenpflichtiger Inhalt Gleichzeitig belegen mehrere Beschlüsse, dass die schwarz-grüne Ratskooperation nur noch eine hohle Formel ist. Die selbst verschuldete Wahrheit für die Grünen lautet: Es kommt auf sie in einigen Fragen nicht mehr an, es hat sich eine pragmatische Kooperation von Fraktionen ergeben, die relevante Fragen der Stadtentwicklung entscheiden.