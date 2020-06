Schutz vor Corona : So will Düsseldorf gegen die überfüllte Altstadt vorgehen

Viel los auf der Bolkerstraße Anfang Juni, der Mindestabstand wurde häufig nicht gewahrt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Dass es in der Düsseldorfer Altstadt besonders an den Wochenenden unter Corona-Gesichtspunkten deutlich zu voll ist, dürfte jedem aufgefallen sein, der dort zuletzt unterwegs war. Die Stadt hat das auch erkannt und will ab diesem Wochenende Maßnahmen ergreifen.

„Derzeit gibt es unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes Probleme mit zu hoher Besucherfrequenz an der ‚längsten Theke der Welt’“, sagte ein Stadtsprecher. Am vergangenen Freitag mussten Ordnungsamt und Polizei in Zusammenarbeit Menschenansammlungen in der Kurzen Straße und am Burgplatz auflösen.

Ab kommenden Freitag soll daher die sogenannte "Koordinierungsgruppe Altstadt" an den stark frequentierten Wochenendtagen zusammentreten und den Einsatz zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung koordinieren.

Diese Gruppe ist seit Jahren bewährter Teil der Sicherheitsstrategie in der Landeshauptstadt. Sie kommt zum Beispiel an den Karnevalstagen zusammen, aber auch am Japan-Tag. Immer dann, wenn mit erhöhtem Besucheraufkommen wie in der Altstadt oder zum Beispiel auf der Kirmes zu rechnen ist.

„Die Menschen müssen wissen: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es gibt weiterhin Infektionen in Düsseldorf. Möglicherweise auch durch das Gedrängel in der Altstadt begünstigt“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel. Die Altstadtbesucher sollten weiter Disziplin zeigen, was die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln angeht. Und die Behörden würden durch diese Koordinierungsgruppe schneller eingreifen können, wenn dem nicht so sein sollte, sagte Geisel.

Diese Einsätze sollen durch die Koordinierungsgruppe effektiver geführt werden. Die Gruppe besteht aus Vertretern des städtischen Ordnungsamtes, der Feuerwehr, des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement, der Rheinbahn und der Polizei. In der jetzt eingerichteten Gruppe werden zusätzlich auch Vertreter der Altstadt-Gastronomen vertreten sein. Die Gruppe soll je nach Bedarf noch um weitere Teilnehmer erweitert werden.

Stellung bezieht die Koordinierungsgruppe in den Abend- und Nachtstunden jeweils freitags und samstags in einem Raum im Rathaus. Dort sollen dann alle Meldungen aus der Altstadt eingehen. Die entsprechend nötigen Reaktionen der Behörden und Ämter soll dann auf dem kurzen Dienstweg koordiniert werden.

Mann hoffe, ähnliche Situationen, wie sie am vergangenen Wochenende aufgetreten sind, so schneller auflösen zu können und das Infektionsrisiko beim Altstadtbesuch dadurch zu senken, sagte der Stadtsprecher.

„Wir haben mit diesen Koordinierungsgruppen in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin mir deshalb sicher, dass dieses Konzept dazu beiträgt, gefährliche Situationen in der Altstadt noch besser zu entschärfen“, sagte Feuerwehrchef David von der Lieth.

(csr)